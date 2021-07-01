ФСБ задержала главаря татарстанского звена международной террористической организации

ФСБ России задержала главаря татарстанского подразделения международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина был задержан в Татарстане Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России.

Главарь террористического подразделения распространял среди россиян «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям» и вербовал российских мусульман в ряды запрещенной организации.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Норильске. Силовики задержали сторонника международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) 22 апреля. Он хотел склонить нескольких человек к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы.