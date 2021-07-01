В ХМАО женщина со словами «вези меня, петух» избила таксиста

В Ханты-Мансийском автономном округе женщина во время поездки начала оскорблять водителя такси, а после этого попыталась избить его. Видеозапись была опубликована в местной группе в Вконтакте.

На опубликованных кадрах видно, что гражданин какое-то время пытался сохранять спокойствие, однако пассажирка не сдавалась и продолжала на него нападать.

«Я к тебе не лезу», — сказала она после удара.

Таксист в ответ на такое поведение отказался везти ее в пункт назначения, однако женщина продолжала настаивать на своем.

«Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся <…> Отвезешь — и все, расходимся. Телефон свой убрал!», — закричала женщина.

После данного инцидента пассажирка выложила видео с извинениями за свой поступок.

«Я бы хотела извиниться перед таксистом за то, что устроила драку в машине, за оскорбления в его адрес. Простите, была неправа», — сказала она.

Ранее в сети появилась видеозапись из башкирского такси, на котором видно, как пассажирка накинулась на водителя из-за его отказа везти ребенка без детского кресла.