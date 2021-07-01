Киллер «орехово-медведковской» группировки просит перевести его в колонию-поселение

Участник орехово-медведковского преступного сообщества Александр Пустовалов («Саша-солдат») просит Нелидовский межрайонный суд Тверской области перевести его из колонии строгого режима в колонию-поселение. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Пустовалов отбывает наказание за убийства, совершенные в 1990-х годах, неотбытый срок составляет 2,5 года. За время нахождения в колонии на него были наложены 80 взысканий, но все они погашены. По информации издания, в колонии у него диагностировали тяжелое заболевание.

В 2011 году лидер одной из самых известных группировок 1990-х годов — ореховской банды — Сергей Буторин, обвиняемый в убийстве 36 человек, был приговорен к пожизненному заключению. Свою вину он не признал и отказался от дачи показаний. Его телохранитель Марат Полянский, сознавшийся в преступлениях, получил 17 лет колонии строгого режима.