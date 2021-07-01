Стал известен самый популярный возраст для рождения первого ребенка в России

В 2020 году большинство россиянок родили первого ребенка в 25 лет. Всего у матерей этого возраста родилось 39,4 тыс. детей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Те женщины, кому в прошлом году было 24 года, родили 37,4 тыс. детей, а те, кому 26 лет — 37,1 тыс.

Самый ранний возраст рождения первого ребенка в стране — 12 лет. У матерей такого возраста родилось трое детей. Одна женщина впервые стала мамой в 59 лет.

Вторые роды чаще всего происходили у женщин в 31 год, а третьи и четвертые — в 33 года. Пятого и последующих детей чаще всего рожали 35-летние россиянки.

Как рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин, в целом по РФ растет средний возраст женщин, в котором они рожают ребенка.

Однако он указал, что возраст увеличивается «так медленно, что вот эти конкретные распределения могут немножко скакать».

«Может иногда быть 25, иногда — 26. На самом деле он где-то в середине, между 25 и 26… Но по-прежнему в подавляющем большинстве регионов растет возраст первого рождения и возраст среднего рождения», — сказал эксперт.

По его словам, в мире в целом женщины рожают позже, чем раньше.

«Глобальный тренд, который идет последние 30 лет и будет продолжаться», — отметил Шульгин.