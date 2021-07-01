Везти красную икру самолетом с Дальнего Востока станет сложнее

Федеральное агентство по рыболовству рассматривает возможность введения новых правил перевозки красной икры с Дальнего Востока в самолетах, сообщает PrimaMedia со ссылкой на главу Росрыболовства.

Глава ведомства Илья Шестаков считает, что необходимо не допустить вывоза «действительно браконьерски добытой икры», в связи с чем идет диалог с одной из авиакомпаний, которая в качестве эксперимента может ввести такое ограничение.

«При этом важно... чтобы не было сложностей для граждан, если продукция легальна. Например, если добыли икру в рамках любительского рыболовства», — заявил Шестаков.

Ранее сообщалось, что в России цены на красную икру достигли максимума за десять лет.