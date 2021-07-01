В США сотня голубей выпала из грузовика и заблокировала движение на магистрали

Выезд с крупной автомагистрали во Флориде пришлось закрыть на три часа после того, как 100 почтовых голубей выпали из грузовика, сообщает Associated Press.

Уточняется, что ящик с почтовыми голубями упал с грузовика поздно вечером. Птицы не пострадали, но в темноте они устроились на ночлег и оставались на дороге, пока их не напугали яркие огни автомобилей. От неожиданности голуби резко взлетели в воздух, создав опасность для водителей, сообщили окружные власти.

Правоохранители и работники службы контроля над животными попытались поймать голубей, в результате удалось отловить 73 птицы. По словам официальных лиц, птиц не окольцовывали, поэтому их владельцев пока не установили.

«Наша работа — помочь животным найти дорогу домой, независимо от того, покрыты ли они мехом, чешуей или, в данном случае, перьями. Мы надеемся, что у кого-то может быть информация о том, откуда эти птицы, или о грузовике, который их вез», — заявила сотрудница зоозащитной службы.

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