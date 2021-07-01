В южноуральской школе пытались принять 11 кг просроченной еды

В школу в поселке Новобатурино в Челябинской области прислали 11 кг просроченных молочных продуктов — работники школы даже попытались оформить документы на несвежую пищу, сообщает региональный Россельхознадзор.

«Уполномоченным лицом МКДОУ «Н-Батуринская средняя общеобразовательная школа» была принята молочная продукция (варенец), в количестве 11 кг, произведенная на АО «Копейский молочный завод»... к моменту гашения срок годности поступившей продукции истек», — говорится в сообщении.

Продукты питания, просроченные на двое суток, приняло уполномоченное лицо образовательной организации, но вмешательство Россельхознадзора не позволило воспользоваться продуктами.

В ведомстве напомнили, что такие действия приводят к нарушению ветеринарных правил, утвержденных Минсельхозом.

Принимавшему продукты выдали предупреждение о нарушениях сроков гашения товаров, при повторном нарушении сотрудника школы привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что выпускнику школы в Урюпинске не выдавали аттестат из-за долга за питание.