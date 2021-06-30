Эксперт назвал места, где больше риск заболеть коронавирусом летом

Заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов заявил, что летом больше шансов заболеть COVID-19 в бассейнах, аквапарках, на пляжах и аттракционах. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на вирусолога.

По словам эксперта, коронавирусная инфекция погибает на жаре. При этом во время отдыха на пляже стоит обработать шезлонг или лежак дезинфицирующим средством.

«Я советовал бы все-таки брать полотенца или пледы из дома и стелить их на песок», — добавил Шестопалов.

Вирусолог предупредил, что коронавирус не передается через воду, но людям надо быть аккуратными в самих местах скопления людей.

«Через воду вирус не передается, так что она никакой роли не играет. Но в закрытом пространстве очень много людей, скапливаются очереди перед водяными горками, на входе, на фудкортах, а масок ни у кого нет», — обратил внимание он.

Ранее глава Минпромторга заявил об отсутствии рисков нехватки лекарств от COVID-19.