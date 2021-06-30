В Подмосковном ТЦ люди подрались в очереди на вакцинацию

Мужчина и женщина устроили драку в торговом центре в Подмосковном городе Пушкино. Один из участников конфликта в ТЦ скрылся, заявили РБК в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел 29 июня, по предварительным данным, в очереди на вакцинацию против коронавирусной инфекции.

«В дежурную часть МУ МВД России «Пушкинское» поступило сообщение от женщины о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Ярославском шоссе, происходит драка», — сообщили в МВД.

Пострадала женщина, следственные действия продолжаются. Точная причина драки между посетителями ТЦ в Московской области в настоящий момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что москвичи выстраиваются в многочасовые очереди на вакцинацию. В столице в настоящий момент доступна бесплатная вакцинация более чем в ста городских поликлиниках, а также в пунктах в торговых центрах и других общественных местах, в том числе — в павильонах «Здоровая Москва».