СК начал проверку после обращения ветерана из Омска к Путину

Следственный комитет России организовал проведение проверки по вопросу лишения звания «Ветеран труда» жителя Омска Владимира Василькова, сообщает «Российская газета».

«В ходе проверки будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также вопрос о прекращении социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка», — рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Ранее 30 июня во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным житель Омска Владимир Васильков пожаловался главе государства, что его лишили звания «Ветеран труда».

Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что постарается сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

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