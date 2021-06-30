Путин спросил, где находится город Троицк

Президент России Владимир Путин спросил у ведущих «Прямой линии», где находится город Троицк.

«Троицк — это где?», — спросил Путин.

Ведущие Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская не смогли сразу ответить президенту. После Наиля Аскер-заде сказала, что Троицк — это ближайшее Подмосковье.

Троицк — город, который входит в состав Троицкого административного округа Москвы, он расположен в 20 км к юго-западу от МКАД по Калужскому шоссе. Еще один город Троицк находится в Челябинской области России.

Вопрос президенту был из Троицка в Новой Москве. Вопрос был посвящен стремительному росту цен на строительные материалы. По ее словам, у нее растут дети, и семья уже планировала купить новое жилье. Но на сегодняшний день цены на строительные материалы существенно увеличились.

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