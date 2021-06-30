Путин привел пример единства евреев в Израиле и «черненьких» из Африки

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о единстве россиян и украинцев, привет в пример репатриантов в Израиль.

По его словам, несмотря на различия, еврейский народ един.

«Евреи в Израиль приезжают: из Африки — черненькие, из Европы, которые говорят на идише, а не на иврите, других регионов мира. Вроде они непохожи друг на друга, но еврейский народ дорожит своим единством», — объяснил глава государства.

Ранее Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом.

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