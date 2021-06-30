В Чехии рассказали о расследовании по делу о взрывах во Врбетице

Пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело о взрывах на военных складах во Врбетице в 2014 году, в причастности к которым Прага обвиняет Москву. Об этом заявил глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек в интервью Чешскому радио.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, почему до сих пор не выдвинуто обвинений по этому делу.

«Мы зависим от ряда международных правовых соглашений, поэтому его трудно назвать. Если это будет конец (2021) года, то это будет хороший последний срок. Но я этого не исключаю», — сказал Мазанек.

При этом он добавил, что чешские следователи не получали сведения по делу о взрывах от зарубежных спецслужб, «ни от американцев, ни от какой иной спецслужбы».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Чехии Павел Земан ушел в отставку из-за разногласий с главой минюста Марией Бенешовой, в том числе в связи с делом о взрывах на военных складах во Врбетице.