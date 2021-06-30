Россиянка с коронавирусом побила рекорд, оставаясь заразной 11 месяцев

Жительница Санкт-Петербурга, у которой был коронавирус, оставалась заразной в течение 11 месяцев, тем самым она установила рекорд. Об этом рассказала врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова, эксперт некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич в интервью «Ленте.ру».

По ее словам, были также такие пациенты, у которых вирус выделялся полгода, три месяца, два месяца.

«Для окружающих пациенты заразны. Периоды болезни у них разные, в том числе есть фаза латентного, то есть скрытого течения», — сказала специалист.

Она отметила, что также у болеющего может развиться пневмония, которая способна привести к тяжелому течению. Так, одна женщина, которая болела полгода, скончалась, поделилась Станевич.

По ее словам, существует целая группа пациентов, которые длительное время сохраняют вирус в организме. Коронавирус может находиться в тканях легких, кишечнике и даже в миокарде или центральной нервной системе. В основном это люди, страдающие онкологическими заболеваниями и системными болезнями крови, а также аутоимунными заболеваниями, такими как плохо поддающаяся терапии красная волчанка.

При этом вирус, который долгое время находится в организме, неизбежно накапливает мутации.

Ранее сообщалось, что житель Британии дольше всех в мире болел коронавирусом.