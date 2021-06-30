Мединский рассказал, как побороть коронавирус

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что побороть коронавирусную инфекцию могут только политическая воля и обязательная вакцинация, сообщает РИА «Новости».

Во время эпидемии никакие призывы, просветительские акции и личные примеры правителей не работают, утверждает Мединский, опираясь на исторические факты.

«По поводу вакцинации люди очень много любят рассуждать, какие мы молодцы — вот Екатерина II привилась первая от оспы, а вторым привился Григорий Орлов, как известно, уехал лихо на медвежью охоту, показывая, что ему все нипочем», — сказал помощник президента.

При этом политик подчеркнул, что несмотря на усилия Екатерины II и последующих монархов, оспа в России как была, так и осталась в дальнейшем.

Мединский уточнил, что впервые в мире покончить с этим заболеванием удалось в СССР в 1936 году. По его словам, это был результат последовательной и «крайне жесткой» политики советского правительства на обязательную вакцинацию. Кроме того, в Советском Союзе с оспой покончили раньше чем в США и Западной Европе, сказал председатель РВИО.

В заключение Мединский отметил, что эпидемия оспы закончилась во всем мире так же благодаря усилиям Советского Союза в послевоенные годы «через ВОЗ и структуры ООН» по обязательной вакцинации подавляющей части населения планеты во всех опасных района.

Ранее Владимир Мединский отправил рассуждающих про «чипирование» к психологам.