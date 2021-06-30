Мединский отправил рассуждающих про «чипирование» к психологам

Помощник президента России Владимир Мединский призвал россиян «включить голову» при рассуждениях про прививки, и заявил, что тем, кто заявляет о «чипировании», требуется помощь специалистов. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

По словам Мединского, когда речь заходит о вакцинации от коронавируса, важно учитывать, что в истории российской медицины был не один пример мракобесного отношения к борьбе с различными заболеваниями. В частности он отметил, что неоднократно встречались и истории про «чипирование».

«Люди, которые рассуждают про «чипирование», - с ними надо серьезно работать психологам, а то и психиатрам», – выразил свою позицию помощник главы государства.

Ранее врач Александр Мясников назвал бредом сообщения о «смертельных инъекциях» и «чипировании» под видом тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Кроме того, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, часто фигурирующий в теориях заговора, связанных с COVID-19 и вакцинацией, опроверг слухи о желании чипировать людей через вакцину.