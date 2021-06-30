В Аризоне суд вынес приговор по делу россиянина, незаконно пересекшего границу США

Россиянин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу США с Мексикой, был приговорен во вторник к тюремному заключению за повторный незаконный въезд в Соединенные Штаты после депортации. Об этом сообщает Associated Press.

Глущенко уже отсидел около 151 суток под стражей. В сделке о признании вины, которую Глущенко заключил два месяца назад, говорилось, что скорее всего он снова будет депортирован.

Один из его адвокатов заявил, что мужчина приехал в страну с просьбой о предоставлении убежища, так как он является членом религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России), которую Россия запретила в 2017 году и объявила экстремистской организацией.

Ранее сообщалось, что Глущенко был ранен из огнестрельного оружия при попытке пересечь границу между Мексикой и США. Сотрудник пограничной службы пытался арестовать россиянина, однако тот оказал сопротивление.