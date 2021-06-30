В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара

Аномально теплая погода с отклонением от нормы на 7-10°C ожидается в регионах Северо-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

При этом в Центральном округе России прогнозируется комфортная погода с температурой 20-31°C, отметил Вильфанд.

«Наиболее теплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, — это Архангельская, Вологодская области, Коми. Там температура выше нормы на 7-8°C в ближайшие дни — тепло до 28-32°C», — сказал он.

По словам Вильфанда, в Южном федеральном округе температура выше нормы на 7°C градусов будет почти везде, как и в Краснодарском крае, где воздух прогреется до 30-35°C.

В регионах Дальнего Востока, Якутии, Хабаровском крае, Свердловской, Челябинской, Курганской областях температура поднимется до 30-37°C, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что июльская погода в Москве станет неоднородной, при этом аномальной жары не прогнозируется.