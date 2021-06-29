Турция передала России данные о перелетах экс-главы ФБК** Жданова

Турецкие правоохранительные органы по запросу России передали сведения о перелетах экс-директора (организация включена Минюстом в список иноагентов)* организации «Фонд борьбы с коррупцией» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (ФБК) Ивана Жданова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

«Из арестных материалов стало понятно, что правоохранительные органы Турции выдали информацию о перелетах Ивана. Вполне возможно, Россия посылала запросы и в другие страны, но они, судя по тому, что мы не увидели других документов, вероятно, не ответили или не имели сведений о его передвижениях», — заявил Воронин.

Он предположил, что Россия далее попросит Турцию выдать или задержать Жданова.

«Теперь Россия будет просить их оказать содействие: задержать его и выдать РФ. Тут уже вопрос к той стране, где находится Иван, решение будет зависеть от них», — пояснил адвокат.

Ранее суд заочно арестовал экс-главу ФБК Жданова, которого ранее объявили в международный розыск.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией. По решению суда она ликвидирована, ее деятельность на территории России запрещена.