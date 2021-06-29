Задержанный за связи с Тихановским россиянин попросил лишить его гражданства

Задержанный белорусскими силовиками за связи с оппозицией россиянин Дмитрий Попов обратился к российским властям с просьбой лишить его гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на письмо, которое он написал своей сестре Юлии Поповой.

5 мая Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Артема Сакова, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича и Игоря Лосика по обвинению в том, что они «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».

Сейчас мужчина находится в минском СИЗО №3. Он попал туда после задержания Тихановского еще до начала массовых протестов.

По словам задержанного, посольство России в Белоруссии всего один раз направило в СИЗО консула.

Попов подчеркнул, что всегда до этого считал Россию своей родиной.

«Прошу Президента Российской Федерации Владимира Путина лишить меня гражданства России», — написал мужчина в конце письма.

Ранее сообщалось, что 24 июня в следственном изоляторе в Гомеле начался судебный процесс по уголовному делу белорусского блогера Сергея Тихановского и его сторонников, которых обвиняют в планировании массовых беспорядков во время президентских выборов в Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла жена Сергея Тихановского – Светлана (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с сотрудниками силовым структур. К концу 2020 года в стране были вынесены как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанных с событиями, происходившими во время президентских выборов.