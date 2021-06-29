В Кремле заявили, что вакцинация в России остается добровольной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в стране остается добровольной. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Россия 24».

«Вакцинация действительно остается добровольной. Собственно я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ», — сказал представитель Кремля.

По его словам, человек, работающий поваром в детской столовой, должен иметь санитарную книжку.

«Но вы можете не идти работать поваром... И то же самое прививка. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что темпы добровольной вакцинации оставляют желать лучшего.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.

Прямая линия с президентом начнется в 12.00 по московскому времени 30 июня.