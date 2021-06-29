В Раде отменили штрафы для жителей Донбасса, въезжающих через Россию

В Верховной Раде отменила штрафы для жителей неподконтрольных территорий Донбасса, въезжающих на Украину через Россию, сообщает ТАСС.

«Штрафы отменяются на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПП (контрольно-пропускные пункты)», — указано в пояснительной записке.

Депутаты Рады отмечают необходимость отмены штрафов, так как из-за закрытия или ограниченного функционирования КПП люди лишены возможности законно выехать с неподконтрольных Киеву территорий.

Штрафы за незаконный выезд ранее составляли 1,7 тыс. гривен до 5,1 тыс. гривен, а при совершении правонарушения группой лиц сумма штрафа могли достигать 8,5 тыс. гривен.

Ранее МИД России ответил на заявление Зеленского о выдаче российских паспортов в Донбассе.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.