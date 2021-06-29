В Чехии зарегистрировали первый случай с «лямбда»-штаммом коронавируса

Министерство здравоохранения Чехии заявило, что в стране зарегистрирован первый случай с «лямбда»-штаммом коронавируса, сообщает ТАСС.

«Результаты лабораторных анализов подтвердили первый случай появления опасного «лямбда»-штамма коронавируса, который доминирует в Перу. Кроме того, в республике подтверждено 120 случаев заражения штаммом коронавируса «дельта», — рассказали в чешском Минздраве.

В ведомстве уточнили, что «дельта»-штамм коронавируса наиболее распространен в столичной Праге, а также крае Высочина в центре Чешской Республики. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в стране эпидемия COVID-19 пока не завершена.

«В Праге, согласно данным, ситуация выглядит нехорошо. Мы должны дальше бороться, вакцинироваться и защищаться от новых штаммов из других стран», — заявил Бабиш.

Полный цикл вакцинации в Чехии прошли уже 3 101 617 граждан, население страны составляет около 10,7 млн человек.

Ранее иммунолог заявил, что штамм «лямбда» COVID-19 уже мог проникнуть в Россию.