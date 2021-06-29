Подозреваемого в государственной измене арестовали в Ростовской области

Ленинский районный суд Ростовской области арестовал учредителя ООО «ДЗ Консалтинг» Александра Деркунского. Мужчина подозревается государственной измене, заявил РИА «Новости» представитель объединенной пресс-службы судов региона.

«Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по статье 275 УК РФ («Государственная измена), по 27 августа 2021 года», — уточнил представитель.

По информации суда, Деркунский через интернет получил от российского гражданина результаты научно-исследовательских работ, которые были связаны с разработкой программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых технологий. Проект разрабатывался в интересах Министерства обороны страны, у него не было аналогов.

Затем Деркунский организовал за пределами РФ серийное производство этого программно-аппаратного комплекса на основе полученных данных. Фигурант дела за деньги распространял данную разработку. Среди пользователей комплекса оказались зарубежные компании, включая секретные службы.

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