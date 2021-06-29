Онищенко дал властям советы по увеличению динамики вакцинации

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью «Ленте.ру» рассказал, что необходимо сделать властям, чтобы улучшить динамику вакцинации от коронавируса.

Он заявил, что кроме упования на сознательность граждан следует использовать другие рычаги давления — административные и уголовные.

«Запад без оглядки на просвещенное брюзжание не соблюдает никаких слащавых принципов свободы личности и требует от своих граждан прививок, не допускает до работы, например», — отметил Онищенко.

Он назвал такой подход правильным, так как «кроме личной трусости и нежелания вакцинироваться есть еще общественная ответственность».

«Если я не привитый, то я могу быть опасен для окружающих. Я могу заболеть, и государство будет за меня платить в сотни раз больше, чем за дозу вакцины, которую я по каким-то причинам не хочу вколоть», — сказал Онищенко.

По его мнению, государство обязано «всеми способами» воспитать в человеке общественную ответственность, если таковой у него нет.

Парламентарий также подчеркнул, что главным маркером того, что властям уже пора переходить к активным действиям, служит тот факт, что в поддержку вакцинации выступили профсоюзы.

Ранее Онищенко в беседе с «Газетой.Ru» оценил желание россиян прививаться ради ресторанов и путешествий.