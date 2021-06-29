В Ленобласти задержали директора детского лагеря

Следователи задержали генерального директора ООО «Мечта» в рамках уголовного дела об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом говорится на сайте СК РФ.

По данным ведомства, в лагере не велась надлежащая воспитательная работа, отсутствовали квалифицированные специалисты, досуг детей и контроль за их поведением организован не был. Также со стороны отдыхающих подростов, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, систематически допускались факты противоправного поведения в отношении других детей.

В рамках уголовного дела прошли обыски в офисных помещениях ООО «Мечта» на территории города Санкт-Петербурга, в администрации Московского района Санкт-Петербурга, а также в комитете общего и профессионального образования Ленинградской области, был изъят ряд документов. Следователи допросили должностных лиц и задержали директора детского лагеря.

Всех детей вывезли из лагеря и передали родителям.

По результатам проверки были возбуждены два уголовных дела по статье «Халатность» в отношении территориального подразделения Роспотребнадзора по Ленинградской области и администрации Московского района Санкт-Петербурга, которые занимались проверкой лагеря перед открытием.