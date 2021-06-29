Власти Москвы рекомендовали людям с медотводом от вакцинации ограничить контакты

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк посоветовал москвичам, имеющим противопоказания к прививке от коронавируса, максимально избегать скоплений людей.

«Имеющим медотвод лучше себя поберечь, максимально избегать большого скопления людей и постоянно носить маску, дезинфицировать руки и постараться оградить себя от большого количества контактов», — сказал он в эфире Первого канала.

Чиновник уточнил, что для посещения мероприятий жителям столицы с медотводом необходимо сдать ПЦР-тест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве остается крайне сложной.

По последним данным, в Москве выявили 6 209 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 1 352 392 жителей столицы, выздоровели 1 153 145, умерли 22 331.