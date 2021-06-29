Роспотребнадзор попросил Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра России Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Она напомнила, что проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено в 68 субъектах Российской Федерации. При этом за последние две недели такой запрет вернули еще 12 регионов, указала Попова.

«Последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», — сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, прошедшем во вторник, 29 июня.

Она отметила, что Роспотребнадзор в связи с этим подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором содержатся уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил.

«Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным <…>», — обратилась Попова к главе российского кабмина.

Ранее в Москве ввели временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Согласно последним данным, в России COVID-19 подтвердился у 5 493 557 пациентов, выздоровели 4 984 037, скончались 134 545. За последние сутки коронавирус выявили у 20 616 человек.