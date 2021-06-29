В России подтвердили случай заболевания штаммом COVID-19 «дельта--плюс»

Случай заболевания штаммом коронавирусной инфекции «дельта-плюс» был зафиксирован в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По данным главы ведомства, зараженная перенесла вирус в легкой форме.

«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта-плюс», — уточнила Попова во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, пациентка, заразившаяся новым штаммом, вылечилась.

Ранее в Москве выявили 6 209 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе увеличилось до 1 352 392.

Также сообщалось, что индийский штамм коронавируса быстрее других поражает легкие, за три дня пациент может оказаться в реанимации. По мнению врачей, штамм «дельта» из Индии обладает наиболее опасным набором признаков.