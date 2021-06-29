Власти Москвы могут распространить систему QR-кодов на разные отрасли

Власти Москвы могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли, помимо организаций, занимающихся общественным питанием. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Давайте вот так уж прямо — общественный транспорт и магазины — может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», — сказал он.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре поликлиники.

Ранее сообщалось, что в первый день после введения запрета на посещение кафе и ресторанов без QR-кода в Москве выручка у заведений общепита сократилась на 50–90% в зависимости от наличия веранды.