Гинцбург заявил, что летальность от коронавируса может вырасти в несколько раз

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что летальность от коронавируса может вырасти. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%», — сказал он.

Гинцбург добавил, что в таких условиях «вакцинация совершенно необходима». Также он положительно оценил решение Минздрава о необходимости повторной вакцинации каждые полгода, в том числе для тех, кто переболел.

Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге по состоянию на 28 июня зафиксировано наибольшее число смертей от коронавирусной инфекции с начала пандемии. В Москве за сутки умерли 124 человека, а в Петербурге — 110. На следующий день Петербург обновил рекорд по смертности от COVID-19.