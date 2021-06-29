«Спутник V» показал высокую эффективность и безопасность в ОАЭ

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» показала высокую эффективность и безопасность в ходе вакцинации в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА «Новости».

Российский препарат был зарегистрирован в ОАЭ в январе текущего года в рамках ускоренной процедуры.

«Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тыс. лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата «Спутник V», составила 97,8%», — говорится в сообщении РФПИ.

Кроме того, данная вакцина продемонстрировала 100% эффективность против тяжелых случаев коронавируса, также не было зарегистрировано случаев, когда препарат мог бы вызвать негативные побочные действия, и ни один человек не был госпитализирован после прививки.

«Не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией. Отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации. Не зафиксировано случаев миокардита», — рассказали в российском фонде.

Применение российской вакцины «Спутник V» ранее уже одобрили в Белоруссии, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане и других странах. Всего в списке более 60 государств.