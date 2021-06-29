В Колумбии снесли памятник Колумбу

Участники протестных акций в Колумбии снесли памятник мореплавателю Христофору Колумбу, который был установлен на севере страны, сообщает радиостанция La FM.

По ее данным, группа молодых людей сбила статую с пьедестала в городе Барранкилья. Протестующие заявили, что это было для них «символическим жестом».

«Мы продолжаем оказывать такое же сопротивление на национальном уровне. Мы, молодые люди, снова вышли на улицы, чтобы прекратить массовые убийства и чтобы правительство село и приняло участие в диалоге с нами», — приводит издание слова одного из протестующих.

Протесты в Колумбии начались в апреле. По мнению участников митингов, правительство не справилось с пандемией коронавируса, также протестующие выступали против налоговой реформы. В мае 89 участников колумбийских протестов пропали без вести.

В начале июня представители коренных народов Колумбии попытались снести памятник Колумбу в Боготе.