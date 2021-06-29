Москвичей ждут холодные ночи и дожди

Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в Москве и Подмосковье 29 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух прогреется до 25 градусов, по области температура чуть выше — до 26 градусов. В ночь на 30 июня температура в Москве и Подмосковье уменьшится в два раза и будет достигать до 13 градусов тепла.

В Московском регионе пройдут небольшие дожди, ночью возможны кратковременные дожди и грозы.

Скорость юго-западного ветра в столице и области — 7-12 м/с, 29 июня скорость ветра снизится. Атмосферное давление в регионе составит 741 мм рт ст.

Уровень ультрафиолетового излучения в течение дня не превысит единицы, то есть будет безопасным.

Накануне в Москве прошла сильная гроза — оказались закрыты участки двух веток метро, некоторые улицы оказались затоплены, а машины встали в глухих пробках.