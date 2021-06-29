В обрушившемся в Майами доме ранее утвердили план ремонта на $15 млн

Владельцы квартир в доме, который частично обрушился во Флорида, ранее планировали провести в нем ремонт примерно на $15 млн — выплаты были запланированы на дату, близкую к дате обрушения, сообщает телеканал CNN.

Согласно документам, попавшим в распоряжение журналистов, план ремонта был утвержден в апреле ассоциацией владельцев квартир. Ожидалось, что к 1 июля члены объединения представят часть необходимых для ремонта средств или согласятся на выплату в рассрочку. Владельцы должны были выплатить в общей сложности от $80 тыс. до $336 тыс. в зависимости от площади и планировки жилья.

Подробный список ремонтных работ включал в себя новую брусчатку, ландшафтный сад и гидроизоляцию --с учетом проблем, обозначенных в отчете за 2018 год, в котором говорилось, что утечка воды привела к «серьезному структурному повреждению» бетонной плиты здания. Самая дорогостоящая работа в списке — ремонт фасада, балкона и перил — оценивается в 3,4 миллиона.

По данным телеканала, такой счет за ремонт «стал неприятным сюрпризом» для многих владельцев квартир. Отмечается, что некоторые из них£ отправили документы на рассрочку буквально за день до обрушения здания.

Утром 24 июня в городе Серфсайд вблизи Майами обрушился 12-этажный жилой дом. Причины произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее стало известно, что свыше 150 человек пропали без вести после обрушения дома.