Учительницу музыки в Белоруссии осудили за надругательство над гимном

Минский суд приговорил учительницу музыки Анну Важник к году ограничения свободы за надругательство над государственным гимном Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Как заявили в суде, обвиняемая осознавала «публичность и противоправность своих действий» и совершила надругательство над государственным гимном страны, когда решила «изменить оригинальный текст гимна республики».

Следствие считает, что измененный текст она впоследствии разместила в соцсети с тем, чтобы «продемонстрировать иным гражданам» свое оскорбительное отношение к государственным символам.

«Приговором суда обвиняемая … признана виновной в надругательстве над государственным гимном Республики Беларусь и … ей назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок один год», — говорится в сообщении суда.

24 июня в следственном изоляторе в Гомеле начался судебный процесс по уголовному делу белорусского блогера Сергея Тихановского и его сторонников, которых обвиняют в планировании массовых беспорядков во время президентских выборов в Белоруссии.