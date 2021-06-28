Еще четыре региона России объявили обязательную вакцинацию

Карелия, Псковская, Тамбовская и Курская области в понедельник, 28 июня, объявили о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий населения.

В Республике Карелия распоряжение подписала руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Котович. Она отмечает, что регионе регистрируют превышенный вдвое ежесуточный относительный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.

В Псковской области обязательную вакцинацию 60% работников госучреждений, сферы обслуживания и культуры намерены первично провести до 23 июля, а полноценную, двухкомпонентную вакцинацию обещают закончить до 13 августа.

В Тамбовской области о необходимости обязательной вакцинации заявил главный санитарный врач региона, Владимир Агафонов. Здесь также планируют завершить вакцинацию некоторых категорий населения до середины августа.

В Курской области с предложением ввести обязательную вакцинацию на заседании областного правительства выступил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Он считает, что каждые 10% вакцинированных дадут снижение госпитализированных в регионе сутки на 10–15%.

Ранее Минобрнауки порекомендовал подведомственным организациям провести вакцинацию до 25 августа.