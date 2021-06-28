Онищенко оценил желание россиян прививаться ради ресторанов и путешествий

Желание россиян прививаться ради зарубежного отдыха и ресторанов — показатель эффективности принятых властями мер, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Желание питаться, отдыхать нормально и вакцинация — это взаимовытекающие обстоятельства. Очень даже неплохой показатель. Просто путаницы много. То, что задержка у нас сейчас идет — это из-за того, что мы не смогли вовремя взять в узду меры по вакцинации. Сейчас у нас вроде появились очереди за прививками, тем не менее много времени упустили. Но ничего — еще наверстаем», — сообщил он «Газете.Ru».

При этом парламентарий раскритиковал медиков, которые распространяют в интернете недостоверную информацию о вакцинах.

«Абсолютно безграмотные разговоры о побочных эффектах после прививки — при этом делается это настолько по-хамски. Меня удивляет, кто выдавал дипломы этим спикерам», — посетовал Онищенко.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала результаты опроса, согласно которому 26% россиян заявили о готовности вакцинироваться ради посещения ресторанов и мероприятий.