В Лондоне прогремел мощный взрыв

В Лондоне рядом со станцией метро Elephant and Castle прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили лондонские пожарные в Twitter.

«Около 10 пожарных машин и 70 сотрудников принимают участие в тушении пожара около станции Elephant and Castle. Пожалуйста, обходите этот район и закройте все двери и окна», — говорится в заявлении.

Что стало причиной взрыва, не уточняется. О пострадавших или погибших также не сообщалось.

19 июня на оборонном предприятии под городом Чачак в Сербии во второй раз за месяц прогремели взрывы. Предыдущий взрыв прогремел 4 июня.