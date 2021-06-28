Фуд-корты Москвы могут выбрать один из трех режимов работы с 28 июня

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, заявил, что московским фуд-кортам с 28 июня разрешено работать либо только на доставку и навынос, либо создавая зоны COVID-free на часть или всю территорию заведения общепита. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с фуд-кортами ситуация несколько сложнее, чем с ресторанами, поскольку они включают в себя большое количество предприятий, сказал Немерюк на пресс-конференции.

Глава департамента также рассказал, что за последние 10 дней прошло большое количество встреч с бизнесом, где обсуждались актуальные проблемы.

«Были вопросы по сотрудникам, их вакцинации. Учитывая, что в сфере торговли, общественного питания работает большое количество не москвичей, жителей России и иностранцев, для которых сегодня уже заработал первый центр вакцинации, <…> думаю, что в ближайшие дни, в течение этой недели откроются еще несколько для того, чтобы у всех работников была возможность получить вакцину», — сказал Немерюк.

Он также отметил, что столовые на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в столичных гостиницах и хостелах могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних.

Кроме того, Немерюк напомнил, что до 12 июля летние веранды могут посещать люди, не имеющие иммунного сертификата.

Ранее стало известно, что 6 тыс. московских рестораторов перевели заведения в covid-free формат.

С 28 июня посещать заведения общепита в столице могут только те горожане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеют ПЦР-тесты, действительные в течение трех дней.