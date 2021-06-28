Немерюк заявил, что рестораторы столицы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты

Столичные рестораторы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям. Об этом заявил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщает РИА «Новости».

Как уточнил Немерюк, в понедельник, 28 июня, он встретился с несколькими рестораторами.

«Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста», — рассказал руководитель департамента во время пресс-конференции.

Он обратил внимание, что часть ресторанов города готова пойти на компенсацию тестирования для клиентов.

С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью свыше 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции. Также имеют право посещать общепит переболевшие COVID-19 не более, чем полгода назад или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Для того чтобы подтвердить свой статус, москвичам потребуется специальный QR-код.

Ранее шесть тысяч московских рестораторов перевели заведения в covid-free формат. Власти Москвы за три дня выдали 2,5 млн QR-кодов. 63% обращений о сертификате по факту вакцинации уже удовлетворены.