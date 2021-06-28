В Европе распространился лямбда-штамм коронавируса

В Великобритании подтвердились случаи лямбда-штамма коронавируса. Об этом пишет газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

Изначально мутация была выявлена в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине. Эта версия коронавируса содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего она более заразна. Пока ученые не выяснили, как штамм влияет на тяжесть течения болезни.

Специалисты также перечислили симптомы мутации: высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

В конце июня лямбда-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие было сделано во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в соседнюю Аргентину.