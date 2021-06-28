В Ивановской области второй участник конфликта со стрельбой сдался следователям

Еще один участник конфликта со стрельбой в Ивановской области сдался следователям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина пришел в Следственный комитет. Он пока не задержан», — рассказал источник.

В ночь на 26 июня в городе Кохма произошел конфликт между двумя группами людей. В ходе ссоры была открыта стрельба, погиб один человек, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной конфликта стала попытка коллекторов получить деньги от должника.

Один из подозреваемых был задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц».