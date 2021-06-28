В России выявлено 21 650 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 21 650 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 20 538 случаев инфекции.

Отмечается, что у 14,1% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 611 человек, при этом вылечились 12 626 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (7 246), Московская область (2 722), Санкт-Петербург (1 335). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (3), в Ненецком автономном округе (2).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрирован 5 472 941 случай коронавируса. За весь период умерли 133 893 человека, выздоровели 4 969 340 человек.

Ранее хабаровские ученые рассказали, когда необходимо привить болевших коронавирусом.