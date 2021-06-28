Собянин: Москва побила рекорды по числу госпитализированных и умерших от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошедшую неделю в городе были установлены рекордные показатели по коронавирусу, передает АГН «Москва».

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. Мы за последнюю неделю побили новый рекорд по количеству госпитализаций, количеству людей, которые находятся в реанимации, а также по количеству умерших от СОVID-19», — сказал он.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки были приняты меры об обязательной вакцинации для ряда граждан, введение QR-кодов для кафе и ресторанов.

Собянин добавил, что в результате этих действий количество записей на вакцинацию в городе увеличилось до 86 тысяч в рабочие дни.

Ранее сообщалось, что в Москве снова закончилась вакцина «КовиВак».