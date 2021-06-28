«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве действует восемь дней подряд

В Москве с 20 июня действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

«Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10°C. Местами сильная жара +30...+32°C», — говорится на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, 28 июня в столице местами пройдет гроза, ветер будет достигать 17-20 м/с.

Предупреждение будет действовать до 0.00 мск 30 июня. Также в регионе объявлена высокая пожароопасность.

Днем ранее сообщалось, что в Москве побит очередной за неделю температурный рекорд: воздух прогрелся до +32°С.

22 июня температура воздуха в столице достигла +33,7°C, а 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений, тогда столбики термометров поднялись до +34,3°C. 24 июня были зафиксированы рекордные +33,8°C, а 26 июня — +32,6°C.