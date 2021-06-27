Микробиолог рассказал о шансах передачи вируса Нипах от человека к человеку

Микробиолог, доктора медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что шанс передачи вируса Нипах от человека к человеку крайне низкий, сообщает сайт kp.ru.

«Сейчас нам в России самое главное – не бояться, потому что вирус Nipah очень трудно передается от человека к человеку, он низко контагиозный, слабо заразный. Поэтому, хоть он и опасный, но им не очень-то занимались раньше. А вот летальность действительно высокая – около 75%», — рассказал Жемчугов.

Он уточнил, что сейчас в Индии местными силами придется вычислять больных животных и уничтожать их, чтобы не дать вирусу Нипах распространится или мутировать в направлении способности передаваться от человека к человеку.

Ранее опасность вируса Нипах оценили в центре Гамалеи и Российской академии наук.