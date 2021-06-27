Число погибших в обрушении дома в Майами увеличилось

Число погибших в результате обрушения дома в Майами увеличилось до девяти человек, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в эфире телеканала CBS.

«За ночь было обнаружено еще четыре тела. Таким образом, количество погибших составляет девять человек», — рассказала Кава.

Она не уточнила, сколько еще людей может находиться под завалами, но подчеркнула, что «спасательная операция продолжается и продлится столько, сколько необходимо». Кава заявила, что спасатели и пожарные сумели потушить пожар под завалами, благодаря чему стало возможным начать разбирать обрушившийся дом.

Ранее стало известно, что свыше 150 человек пропали без вести после обрушения дома во Флориде.

Утром 24 июня в городе Серфсайд вблизи Майами обрушился 12-этажный жилой дом. Причины произошедшего на данный момент не уточняются. Ранее Даниэлла-Ливайн Кава заявляла, что расследование по данному происшествию продолжается.