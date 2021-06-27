Ялтинский крокодил Доктор Хаус не ест неделю после наводнения

В Ялтинском крокодиляриуме ликвидируют последствия наводнения — пострадавшие животные переохладились и тратят силы на восстановление, сообщает телеканал «Вести Крым».

По данным телеканала, многие животные отказываются от еды, среди них — четырехметровый сиамский крокодил по кличке Доктор Хаус уже неделю ничего не ел. Сейчас он греется под обогревателем после перенесенного стресса и переохлаждения.

18 июня из-за ливневых дождей часть Ялты затопило. От наводнения пострадал и крокодиляриум — вода почти полностью заполнила помещение, и рептилии вышли на вольную прогулку. Позже их поймали и отправили обратно после ликвидации потопа.

Ранее на черноморском побережье России начались сильные ливни. В Ялте люди покидали затопленные центральные районы города — протекающая через город река Водопадная вышла из берегов. Последствия сильных ливней попали на видео.