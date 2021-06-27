Великобритания расследует утечку видео, ставшего причиной отставки главы Минздрава

Член кабинета министров Великобритании Брендон Льюис сообщил о том, что правительство страны планирует провести расследование обстоятельств о попавших к журналистам данных с камер наблюдения в Министерстве здравоохранения, которые привели к отставке руководителя Минздрава Мэтта Хэнкока. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Министерство здравоохранения будет расследовать этот инцидент совершенно справедливо. Это необходимо, чтобы понять, как такая утечка вообще могла произойти. Мы должны быть обеспокоены тем фактом, что кто-то смог получить запись из правительственного здания», — отметил Льюис.

Представители издания The Sun, которое опубликовало видео, отмечают, что ролик был получен от «обеспокоенного осведомителя из Уайтхолла».

Видеоролик, на котором Хэнкок и его помощница Оливера Тресса Джина Коладанджело целуются, обнявшись в одном из помещений здания Минздрава Великобритании, был опубликован 25 июня на сайте The Sun.

В своем заявлении об отставке Хэнкок извинился за нарушение дисциплинарных правил, а также попросил прощения перед своей семьей за то, что «заставил их пройти через все это».